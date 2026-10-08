Emirados Árabes Unidos reforçam abastecimento de água em Gaza com dessalinização e poços

ABU DHABI, 8 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos continuam fornecendo água à Faixa de Gaza por meio da Operação Chivalrous Knight 3, com projetos de dessalinização e perfuração de poços, além do envio de caminhões-pipa e reservatórios para reduzir a escassez e atender moradores e deslocados.

Em dezembro de 2023, tubulações conectadas a usinas de dessalinização no lado egípcio começaram a levar água a cerca de 1 milhão de deslocados em Rafah, no sul de Gaza. Seis usinas foram instaladas no âmbito da operação para ajudar a enfrentar a falta de água no território.

Em agosto de 2025, uma tubulação de 7,5 quilômetros foi estendida até Khan Younis, também no sul da Faixa de Gaza, fornecendo 5 milhões de litros de água por dia a cerca de 700 mil pessoas.

Equipes em campo também ampliam as tubulações, preparam pontos de distribuição e fazem a manutenção da infraestrutura para garantir o fornecimento diário de água aos moradores.

Como parte das ações para aliviar a crise hídrica em Gaza, a Operação Chivalrous Knight 3 enviou 37 caminhões-pipa, o mais recente em setembro, e perfurou 121 poços, beneficiando cerca de 600 mil pessoas. A operação também forneceu 20 mil galões de água e 270 reservatórios para apoiar o armazenamento e a distribuição nas áreas atendidas e facilitar o acesso das famílias.

Os projetos fazem parte dos esforços humanitários dos Emirados para apoiar os palestinos, atender às necessidades básicas da população e contribuir para a continuidade de serviços essenciais na Faixa de Gaza.