Presidentes dos Emirados e da Síria discutem cooperação e situação regional

ABU DHABI, 8 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Síria, Ahmad Al-Sharaa, discutiram as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento em uma ligação telefônica.

Os dois líderes também debateram temas regionais e internacionais, em particular os últimos acontecimentos no Oriente Médio e seus possíveis efeitos sobre o futuro, a segurança e a estabilidade da região.

Mohamed bin Zayed e Al-Sharaa ressaltaram ainda a importância de fortalecer a segurança e a estabilidade regionais de forma a atender aos interesses dos povos da região.