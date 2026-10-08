Emirados condenam ataques do grupo houthi contra aeroportos sauditas

ABU DHABI, 8 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente os ataques do grupo houthi aos aeroportos internacionais de Abha e King Khalid, na Arábia Saudita, que deixaram três mortos e dezenas de civis feridos. As vítimas fatais eram de nacionalidades marroquina, argelina e sudanesa.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país. O ministério reiterou a total solidariedade com a Arábia Saudita e seu apoio a todas as medidas destinadas a proteger a segurança e a estabilidade do reino.

Os Emirados também manifestaram solidariedade e apresentaram condolências às famílias das vítimas, além de desejar uma rápida recuperação aos feridos.