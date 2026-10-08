Presidente dos Emirados recebe convite do rei saudita para cúpula entre Conselho de Cooperação do Golfo e União Europeia

ABU DHABI, 8 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem do rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, com um convite para participar da segunda Cúpula entre o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e a União Europeia, que será realizada pelo reino neste mês.

A mensagem foi recebida pelo ministro de Estado Khalifa bin Shaheen Al Marar durante uma reunião, no Ministério das Relações Exteriores em Abu Dhabi, com o embaixador saudita nos Emirados, Sultan bin Abdullah Al-Luwaihan Al-Anqari.

No encontro, os dois discutiram formas de ampliar a cooperação entre o CCG e a União Europeia e manifestaram a expectativa de que a segunda edição da cúpula seja bem-sucedida.