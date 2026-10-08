Aprendizado contínuo e adaptação fortalecem instituições de mídia, diz presidente da Autoridade Nacional de Mídia

DUBAI, 8 de outubro de 2026 (WAM) — A capacidade de aprender continuamente, desenvolver competências e se adaptar às rápidas transformações do cenário global de mídia é fundamental para construir instituições fortes e resilientes, afirmou o presidente da Autoridade Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos (NMA, na sigla em inglês), Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed.

Al Hamed disse que o desenvolvimento institucional começa pelo diálogo com os profissionais do setor, pela compreensão de suas necessidades e pela discussão aberta dos desafios e oportunidades da área.

As declarações foram feitas durante um Open Majlis organizado pela NMA em Dubai, que reuniu profissionais de mídia e criadores de conteúdo. O encontro faz parte dos esforços da autoridade para ampliar o contato direto com o setor e criar um espaço para a troca de opiniões, ideias e propostas sobre o desenvolvimento da mídia nos Emirados.

Segundo Al Hamed, as rápidas transformações do setor exigem esforços conjuntos para reforçar o papel da mídia na conscientização da sociedade e no apoio ao desenvolvimento. Ele ressaltou que as pessoas continuam sendo a principal força por trás de avanços consistentes.

O presidente da NMA afirmou que a força da mídia dos Emirados está na confiança do público e que uma comunicação responsável contribui para formar consciência, preservar a identidade nacional e transmitir ao mundo a imagem do país.

Al Hamed também destacou a importância de manter um diálogo direto com os profissionais sobre o presente e o futuro do setor. Essa interação, ressaltou, não deve se limitar à identificação de desafios, mas contribuir para compreender a realidade atual e antecipar necessidades futuras.

O presidente da autoridade acrescentou que políticas eficazes devem levar em conta a experiência direta de quem trabalha no setor e aproveitar o conhecimento acumulado por organizações de mídia, profissionais e criadores de conteúdo.

Jornalistas, representantes de veículos e criadores de conteúdo discutiram durante o Open Majlis os principais desafios profissionais e apresentaram propostas para ampliar a cooperação e as parcerias entre a NMA e as organizações de mídia.

Ao responder às perguntas dos participantes, Al Hamed afirmou que a autoridade continua desenvolvendo suas políticas em parceria com os profissionais do setor, para que as contribuições apresentadas nesses encontros resultem em medidas concretas e iniciativas práticas.

Ele pediu aos profissionais que continuem contribuindo para definir o futuro da mídia, preservem o profissionalismo e a credibilidade e mantenham o interesse nacional no centro de seu trabalho. De acordo com Al Hamed, a mídia que serve ao país conquista o respeito do público e produz um impacto que vai além do momento da publicação. Ao falar sobre os próximos passos, ele defendeu que o setor passe da discussão dos desafios à adoção de soluções práticas baseadas na experiência já acumulada.

Al Hamed ressaltou que o investimento em talentos continuará sendo essencial para construir uma mídia capaz de acompanhar as mudanças. Segundo ele, por mais significativos que sejam os avanços tecnológicos, eles sempre dependerão de profissionais qualificados para utilizá-los de forma responsável e com discernimento.

Ao se dirigir aos criadores de conteúdo no fim do encontro, o presidente da NMA afirmou que a presença dos Emirados nas redes sociais deve continuar refletindo os valores e princípios éticos do país. Ele pediu aos cidadãos dos Emirados que demonstrem responsabilidade em suas palavras e atitudes, em linha com a visão da liderança de que os emiradenses devem ser exemplos de comportamento responsável, consciência e abertura ao mundo.

“A melhor coisa que podemos apresentar ao mundo é aquilo que realizamos na prática. Os sucessos dos Emirados são nossa mensagem mais forte”, afirmou.

Al Hamed acrescentou que quem reconhece o valor de seu país não precisa se preocupar em responder aos outros, mas deve deixar que as realizações falem por si, que os fatos mostrem sua força e que o trabalho relevante projete uma imagem à altura dos Emirados.

O Open Majlis faz parte da estratégia da NMA de estreitar a relação com o setor de mídia, com base no entendimento de que seu desenvolvimento depende não apenas de decisões, mas também da experiência acumulada, da prática profissional, de ideias colocadas em ação e do diálogo convertido em resultados.

A autoridade continua fortalecendo seus canais de comunicação com organizações e profissionais de mídia para promover um ecossistema mais ágil e competitivo, capaz de se adaptar às transformações e de reforçar uma presença no setor compatível com a posição e as ambições dos Emirados.