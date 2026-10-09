Ouro avança após atingir mínima de dois meses

CAPITAIS, 9 de outubro de 2026 (WAM) — Os preços do ouro subiram nesta sexta-feira (9). Às 0h43 GMT, o ouro à vista avançou 0,3%, para US$ 4.147,77 por onça-troy, depois de atingir na quarta-feira (7) o menor nível em dois meses.
Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em dezembro subiram 0,4%, para US$ 4.172,70 por onça-troy.
Entre os demais metais preciosos, a prata avançou 0,5%, para US$ 59,62 por onça-troy; a platina subiu 1,4%, para US$ 1.656,30; e o paládio ganhou 1,1%, para US$ 1.135,25 por onça-troy.