Presidente dos Emirados conversa por telefone com premiê do Canadá

ABU DHABI, 9 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

Os dois líderes discutiram diferentes aspectos da cooperação bilateral e formas de reforçar os laços econômicos e de investimento em setores ligados às prioridades de desenvolvimento dos dois países, entre eles tecnologia avançada e inteligência artificial.

Mohamed bin Zayed e Carney reafirmaram o compromisso de ampliar as relações entre os Emirados e o Canadá e de desenvolver parcerias sustentáveis de longo prazo que criem novas oportunidades de cooperação econômica e de investimento.

Eles também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse comum, especialmente a situação no Oriente Médio e os esforços para promover segurança, estabilidade e paz na região.