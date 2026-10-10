Guarda Nacional dos Emirados resgata 22 pessoas após incêndio em petroleiro no golfo Pérsico

Guarda Nacional dos Emirados resgata 22 pessoas após incêndio em petroleiro no golfo Pérsico

ABU DHABI, 10 de outubro de 2026 (WAM) — A Divisão da Guarda Costeira do Comando da Guarda Nacional dos Emirados Árabes Unidos resgatou 22 cidadãos asiáticos após um incêndio atingir um petroleiro no golfo Pérsico.

A operação foi iniciada depois que a tripulação informou sobre o fogo a bordo. A Guarda Costeira ativou imediatamente os protocolos de resposta, localizou a embarcação e resgatou todos os 22 tripulantes.

Os resgatados receberam os primeiros socorros necessários antes de serem entregues às autoridades competentes. Todos estão em condição estável, segundo a Guarda Nacional.

A operação demonstra o nível de prontidão e eficiência operacional da Guarda Nacional, assim como seu compromisso de responder rapidamente a incidentes e emergências marítimas para proteger vidas e reforçar a segurança em águas internacionais.