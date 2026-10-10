Guarda Nacional dos Emirados resgata 22 pessoas após incêndio em petroleiro no golfo Pérsico

ABU DHABI, 10 de outubro de 2026 (WAM) — A Divisão da Guarda Costeira do Comando da Guarda Nacional dos Emirados Árabes Unidos resgatou 22 cidadãos asiáticos após um incêndio atingir um petroleiro no golfo Pérsico.

A operação foi iniciada depois que a tripulação informou sobre o fogo a bordo. A Guarda Costeira ativou imediatamente os protocolos de resposta, localizou a embarcação e resgatou todos os 22 tripulantes.

Os resgatados receberam os primeiros socorros necessários antes de serem entregues às autoridades competentes. Todos estão em condição estável, segundo a Guarda Nacional.

A operação demonstra o nível de prontidão e eficiência operacional da Guarda Nacional, assim como seu compromisso de responder rapidamente a incidentes e emergências marítimas para proteger vidas e reforçar a segurança em águas internacionais.