Presidente dos Emirados determina mudança de nome do Aeroporto Internacional de Al Ain

ABU DHABI, 11 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, determinou a mudança de nome do Aeroporto Internacional de Al Ain, que passará a se chamar Aeroporto Internacional Tahnoun.

A medida homenageia o falecido xeique Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan e reconhece suas décadas de serviços prestados aos Emirados. O novo nome oficial entrou em vigor neste sábado.

A iniciativa reflete valores de lealdade e gratidão à geração fundadora, cuja sabedoria, dedicação e compromisso contribuíram para a construção do país em suas diferentes etapas de desenvolvimento.