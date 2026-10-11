Presidente dos Emirados determina mudança de nome do Aeroporto Internacional de Al Ain

Presidente dos Emirados determina mudança de nome do Aeroporto Internacional de Al Ain

ABU DHABI, 11 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, determinou a mudança de nome do Aeroporto Internacional de Al Ain, que passará a se chamar Aeroporto Internacional Tahnoun.

A medida homenageia o falecido xeique Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan e reconhece suas décadas de serviços prestados aos Emirados. O novo nome oficial entrou em vigor neste sábado.

A iniciativa reflete valores de lealdade e gratidão à geração fundadora, cuja sabedoria, dedicação e compromisso contribuíram para a construção do país em suas diferentes etapas de desenvolvimento.