Emirados condenam ataques houthis contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid

ABU DHABI, 11 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram os ataques do grupo houthi contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, na Arábia Saudita, que deixaram 12 mortos de nacionalidades saudita, egípcia, jordaniana, síria, palestina, sudanesa, americana e bengalesa, além de centenas de civis feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados afirmou que os ataques constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do reino.

O ministério reafirmou a solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.

Os Emirados manifestaram condolências e solidariedade às famílias das vítimas e desejaram pronta recuperação a todos os feridos.