Dois comboios dos Emirados com 259 toneladas de alimentos entram em Gaza

ABU DHABI, 11 de outubro de 2026 (WAM) — Dois comboios de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos, formados por 20 caminhões com 259 toneladas de alimentos, entraram nesta semana na Faixa de Gaza como parte da Operation Chivalrous Knight 3.

A ajuda contribui para atender às necessidades alimentares da população palestina, reforçar a resposta humanitária e aliviar o sofrimento na Faixa de Gaza.

Com as entregas, o número total de caminhões que entraram em Gaza desde o início da Operation Chivalrous Knight 3 chegou a 14.519, com 137.241 toneladas de ajuda humanitária.

A equipe da Operation Chivalrous Knight 3 continua a preparar os comboios no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados Árabes Unidos, na cidade egípcia de Al Arish. O sistema inclui o recebimento, a triagem, a preparação e o transporte da ajuda para Gaza, a fim de garantir o fluxo contínuo de suprimentos e sua entrega às pessoas necessitadas.