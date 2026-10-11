Saqr Ghobash elogia resolução do Parlamento Europeu contra redes terroristas da Irmandade Muçulmana

ABU DHABI, 11 de outubro de 2026 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal, elogiou a resolução do Parlamento Europeu que pede uma estratégia europeia unificada para combater redes terroristas da Irmandade Muçulmana e atividades associadas.

Ele afirmou que a resolução representa um passo importante para reforçar os esforços internacionais de combate ao extremismo e ao terrorismo e enfrentar as ameaças que essas redes representam à segurança e à estabilidade das sociedades.

Ghobash disse que o combate à Irmandade Muçulmana requer uma ação internacional contínua e coordenada, com foco no fortalecimento da cooperação, no compartilhamento de informações, no bloqueio de fontes de financiamento e no enfrentamento de atividades que contribuam para a disseminação do extremismo e enfraqueçam a estabilidade.

Segundo ele, a importância da resolução está em traduzi-la em medidas concretas e coordenadas para expor essas redes e suas fontes de financiamento e limitar sua capacidade de usar instituições e atividades comunitárias para disseminar o extremismo.

Ghobash também destacou a importância de fortalecer a cooperação internacional e parlamentar contra o extremismo e o terrorismo. Ele reafirmou o apoio dos Emirados Árabes Unidos aos esforços internacionais para proteger as sociedades, promover a tolerância e a convivência e avançar a paz e a estabilidade regionais e internacionais.