Saqr Ghobash elogia resolução do Parlamento Europeu contra redes terroristas da Irmandade Muçulmana

Saqr Ghobash elogia resolução do Parlamento Europeu contra redes terroristas da Irmandade Muçulmana

ABU DHABI, 11 de outubro de 2026 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal, elogiou a resolução do Parlamento Europeu que pede uma estratégia europeia unificada para combater redes terroristas da Irmandade Muçulmana e atividades associadas.

Ele afirmou que a resolução representa um passo importante para reforçar os esforços internacionais de combate ao extremismo e ao terrorismo e enfrentar as ameaças que essas redes representam à segurança e à estabilidade das sociedades.

Ghobash disse que o combate à Irmandade Muçulmana requer uma ação internacional contínua e coordenada, com foco no fortalecimento da cooperação, no compartilhamento de informações, no bloqueio de fontes de financiamento e no enfrentamento de atividades que contribuam para a disseminação do extremismo e enfraqueçam a estabilidade.

Segundo ele, a importância da resolução está em traduzi-la em medidas concretas e coordenadas para expor essas redes e suas fontes de financiamento e limitar sua capacidade de usar instituições e atividades comunitárias para disseminar o extremismo.

Ghobash também destacou a importância de fortalecer a cooperação internacional e parlamentar contra o extremismo e o terrorismo. Ele reafirmou o apoio dos Emirados Árabes Unidos aos esforços internacionais para proteger as sociedades, promover a tolerância e a convivência e avançar a paz e a estabilidade regionais e internacionais.