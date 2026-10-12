Abdullah bin Zayed e chanceler holandês discutem fortalecimento das relações bilaterais

ABU DHABI, 12 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu por telefone com o ministro das Relações Exteriores dos Países Baixos, Tom Berendsen, o fortalecimento das relações bilaterais em diferentes áreas.

A conversa também tratou dos esforços para ampliar a cooperação estratégica em vários setores, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento.

Abdullah bin Zayed e Berendsen discutiram ainda acontecimentos regionais e internacionais e trocaram opiniões sobre o tema.