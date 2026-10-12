Líderes dos Emirados parabenizam presidente da Guiné Equatorial pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 12 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de congratulações ao presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, pelo Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes ao presidente equato-guineense e ao primeiro-ministro, Manuel Osa Nsue Nsua.