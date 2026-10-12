Emirados condenam novos ataques houthis contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid

ABU DHABI, 12 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques contínuos do grupo houthi contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, na Arábia Saudita, que deixaram vários civis feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os ataques representam uma violação flagrante da soberania saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reiterou a solidariedade integral dos Emirados à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do reino.

Também desejou pronta recuperação aos feridos.