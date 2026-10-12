Embaixador dos Emirados discute cooperação econômica com ministro colombiano

BOGOTÁ, 12 de outubro de 2026 (WAM) — O embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Colômbia, Mohamed Abdulla Al Shamsi, reuniu-se com o ministro do Comércio, Indústria e Turismo colombiano, Mauricio Gómez Amín. Participaram do encontro representantes da Dubai Chambers e da DP World.

A reunião tratou do fortalecimento das relações econômicas, comerciais e de investimentos entre os dois países e das oportunidades para ampliar a cooperação bilateral.

As partes discutiram formas de facilitar o comércio bilateral, identificar oportunidades de investimento e desenvolvimento empresarial e reforçar os vínculos entre os setores privados dos Emirados e da Colômbia.

Também analisaram as oportunidades para empresas emiradenses no mercado colombiano e para companhias colombianas interessadas em expandir suas atividades comerciais por meio dos Emirados.

Al Shamsi destacou a importância de manter o diálogo e a coordenação para identificar áreas de interesse econômico comum e facilitar o contato entre instituições e comunidades empresariais. Ele também ressaltou a conveniência de explorar oportunidades com base nas capacidades e na experiência de empresas emiradenses presentes na Colômbia.

O encontro abordou ainda o papel da Dubai Chambers na aproximação entre empresas dos dois países e as atividades da DP World nos setores de portos, logística e serviços de cadeia de suprimentos, especialmente nas áreas de facilitação comercial e logística.

As partes trocaram opiniões sobre possíveis áreas de cooperação em comércio, investimentos, indústria, serviços, turismo, logística e cadeias de suprimentos e destacaram a importância do setor privado na identificação de oportunidades comerciais viáveis.

O encontro foi concluído com ênfase na manutenção do diálogo e no reforço da articulação entre os órgãos públicos e as comunidades empresariais dos dois países, a fim de explorar novas oportunidades de cooperação econômica, comercial e de investimentos.