Presidente dos Emirados conversa por telefone com Vladimir Putin

ABU DHABI, 13 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Os dois líderes discutiram a cooperação e os esforços conjuntos para reforçar a parceria estratégica entre os dois países, em benefício de seus interesses mútuos.

Eles também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse comum, incluindo os acontecimentos no Oriente Médio.

Ambos destacaram a importância de trabalhar para reforçar a segurança e a estabilidade em benefício de todos os países e povos da região.