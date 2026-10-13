Abdullah bin Zayed conversa por telefone com chanceler saudita

ABU DHABI, 13 de outubro de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, conversou por telefone com seu irmão, o príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro das Relações Exteriores do fraterno Reino da Arábia Saudita.

Durante a ligação, Abdullah bin Zayed condenou com veemência os ataques do grupo terrorista houthi contra civis e infraestruturas civis e econômicas na Arábia Saudita. Ele reafirmou a plena solidariedade dos Emirados ao reino e o apoio a todas as medidas destinadas a preservar sua segurança e estabilidade.

As duas partes também discutiram os últimos acontecimentos regionais e os esforços para preservar a segurança e a estabilidade da região.