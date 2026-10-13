Abdullah bin Zayed discute fortalecimento de relações bilaterais com ministro indonésio de Desenvolvimento Humano

ABU DHABI, 13 de outubro de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, discutiu por telefone com Sugiono, ministro coordenador de Desenvolvimento Humano e Cultura da Indonésia, as relações bilaterais e formas de fortalecê-las.

Os dois ministros também revisaram os esforços para ampliar a cooperação entre os Emirados e a Indonésia em áreas como educação, economia, comércio e investimentos, no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Abdullah bin Zayed felicitou Sugiono pela nomeação e manifestou disposição de continuar trabalhando com ele para desenvolver e fortalecer as relações entre os dois países.

Eles também discutiram uma série de temas de interesse comum e trocaram opiniões sobre essas questões.