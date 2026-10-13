Abdullah bin Zayed discute fortalecimento de relações bilaterais com ministro indonésio de Desenvolvimento Humano

Abdullah bin Zayed discute fortalecimento de relações bilaterais com ministro indonésio de Desenvolvimento Humano

ABU DHABI, 13 de outubro de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, discutiu por telefone com Sugiono, ministro coordenador de Desenvolvimento Humano e Cultura da Indonésia, as relações bilaterais e formas de fortalecê-las.

Os dois ministros também revisaram os esforços para ampliar a cooperação entre os Emirados e a Indonésia em áreas como educação, economia, comércio e investimentos, no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Abdullah bin Zayed felicitou Sugiono pela nomeação e manifestou disposição de continuar trabalhando com ele para desenvolver e fortalecer as relações entre os dois países.

Eles também discutiram uma série de temas de interesse comum e trocaram opiniões sobre essas questões.