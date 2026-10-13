EDGE, Ministério da Defesa dos Emirados, Exército Brasileiro e Imbel reforçam cooperação estratégica em defesa

ABU DHABI, 13 de outubro de 2026 (WAM) — O grupo EDGE assinou em Abu Dhabi uma carta de intenções com o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, o Exército Brasileiro, representado pelo Estado-Maior do Exército (EME, e a Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel).

O acordo aprofunda a cooperação estratégica em defesa entre os Emirados e o Brasil e orienta futuras iniciativas conjuntas nos campos militar, operacional, industrial, tecnológico, comercial e governamental.

Com base no Acordo de Cooperação em Defesa Brasil-Emirados, de 2014, e no acordo de 2019 sobre intercâmbio e proteção mútua de informações e materiais sigilosos, o novo instrumento estabelece diretrizes para discussões voltadas à identificação de soluções para o Exército Brasileiro. As medidas estarão alinhadas ao processo de Transformação da Força 40 e ao fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID) do país.

O diretor-geral e CEO do EDGE, Hamad Al Marar, afirmou que “o Brasil está construindo uma capacidade de defesa soberana, e a EDGE está aqui para contribuir com esse processo. Reunir em Abu Dhabi o Ministério da Defesa dos Emirados, o Exército Brasileiro e a Imbel transforma essa ambição em programas de trabalho concretos”. O CEO ainda disse que a companhia colocará à disposição sua carteira de produtos, seus engenheiros e sua presença industrial no Brasil para contribuir para a modernização do Exército Brasileiro e para uma base industrial de defesa capaz de atender ao país no longo prazo.

A iniciativa reúne competências complementares: o Ministério da Defesa dos Emirados aporta a dimensão governamental e bilateral; o Exército Brasileiro, as necessidades operacionais e as prioridades de modernização; a Imbel, as capacidades soberanas da indústria de defesa brasileira; e o EDGE, sua carteira integrada, experiência em sistemas e crescente presença industrial no Brasil.