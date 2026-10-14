Ouro se mantém estável antes de dados de inflação dos EUA

CAPITAIS, 14 de outubro de 2026 (WAM) — Os preços do ouro registravam pouca variação nesta quarta-feira, à espera da divulgação, mais tarde, dos dados de inflação dos Estados Unidos, que podem sinalizar os rumos da política monetária do Federal Reserve.

O ouro à vista se mantinha em US$ 4.159,45 por onça às 2h51 GMT. Os contratos futuros do ouro americano para entrega em dezembro avançavam 0,1%, para US$ 4.182,60.

Entre os demais metais, a prata à vista caía 0,6%, para US$ 59,11 por onça; a platina permanecia em US$ 1.664,19; e o paládio subia 0,4%, para US$ 1.130,81.