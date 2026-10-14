Presidente dos Emirados convida presidente do Líbano para a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi

ABU DHABI, 14 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem escrita ao presidente do Líbano, Joseph Aoun, para convidá-lo para a cerimônia de abertura da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, para a premiação dos vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade e para a Cúpula da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2027.

Aoun recebeu a mensagem durante uma reunião com o embaixador dos Emirados no Líbano, Fahad Salem Al Kaabi.