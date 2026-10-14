Mohammed bin Rashid se reúne com Mansour bin Zayed em Al Marmoom, em Dubai

Mohammed bin Rashid se reúne com Mansour bin Zayed em Al Marmoom, em Dubai

DUBAI, 14 de outubro de 2026 (WAM) — O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, reuniu-se com o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, em Al Marmoom, em Dubai.

O encontro, do qual participou o xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, tratou de uma série de temas de importância nacional.

Os participantes discutiram iniciativas-chave de desenvolvimento e formas de impulsionar o desenvolvimento integral dos Emirados Árabes Unidos, reforçar a posição internacional do país e consolidar sua liderança em diversos setores.

Também revisaram as prioridades e os acontecimentos nacionais mais recentes, além dos esforços para melhorar o desempenho do governo e acelerar avanços em todos os setores, a fim de atender às aspirações do país e elevar a qualidade de vida da população.

Os líderes destacaram a importância da coordenação dos esforços nacionais e da melhoria contínua para promover o progresso e a prosperidade dos Emirados, antecipar tendências futuras e transformar oportunidades e desafios em novos caminhos de crescimento e realização.

A reunião também ressaltou a necessidade de consolidar os avanços do país e reforçar sua posição como modelo global de desenvolvimento e liderança, ao mesmo tempo em que promove as prioridades nacionais e o bem-estar da população.