Mohammed bin Rashid se reúne com Mansour bin Zayed em Al Marmoom, em Dubai

DUBAI, 14 de outubro de 2026 (WAM) — O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, reuniu-se com o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, em Al Marmoom, em Dubai.

O encontro, do qual participou o xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, tratou de uma série de temas de importância nacional.

Os participantes discutiram iniciativas-chave de desenvolvimento e formas de impulsionar o desenvolvimento integral dos Emirados Árabes Unidos, reforçar a posição internacional do país e consolidar sua liderança em diversos setores.

Também revisaram as prioridades e os acontecimentos nacionais mais recentes, além dos esforços para melhorar o desempenho do governo e acelerar avanços em todos os setores, a fim de atender às aspirações do país e elevar a qualidade de vida da população.

Os líderes destacaram a importância da coordenação dos esforços nacionais e da melhoria contínua para promover o progresso e a prosperidade dos Emirados, antecipar tendências futuras e transformar oportunidades e desafios em novos caminhos de crescimento e realização.

A reunião também ressaltou a necessidade de consolidar os avanços do país e reforçar sua posição como modelo global de desenvolvimento e liderança, ao mesmo tempo em que promove as prioridades nacionais e o bem-estar da população.