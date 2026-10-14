Abdullah bin Zayed e chanceler indiano discutem relações estratégicas bilaterais

ABU DHABI, 14 de outubro de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, e o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, discutiram formas de fortalecer a cooperação bilateral no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente e do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Em reunião em Abu Dhabi, os dois ministros revisaram os avanços contínuos da cooperação em setores como economia, comércio e investimentos, além de outras áreas relacionadas às prioridades de desenvolvimento dos dois países.

Abdullah bin Zayed destacou os vínculos históricos e consolidados entre os Emirados e a Índia e o compromisso comum de aproveitar as oportunidades disponíveis para ampliar a cooperação, apoiar os planos de desenvolvimento e promover a prosperidade de suas populações.

Os ministros também discutiram os últimos acontecimentos e a evolução da situação regional.