Ouro se recupera após atingir mínima de uma semana

CAPITAIS, 15 de outubro de 2026 (WAM) — O ouro subiu mais de 1% nesta quinta-feira, após cair na sessão anterior ao menor nível em uma semana.

O ouro à vista avançava 1,3%, para US$ 4.158,63 por onça, às 2h57 GMT, depois de atingir na quarta-feira o menor valor desde 7 de outubro.

Os contratos futuros do ouro americano para entrega em dezembro subiam 1,8%, para US$ 4.180 por onça.

Entre os demais metais, a prata à vista ganhava 1,1%, para US$ 56,26 por onça; a platina avançava 0,3%, para US$ 1.611,15; e o paládio subia 1,3%, para US$ 1.107,83.