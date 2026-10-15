Emirados apresentam experiência econômica e financeira em reuniões do FMI e Banco Mundial em Bangkok

BANGKOK, 15 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos apresentam sua experiência em diversificação econômica e na adoção de políticas econômicas e financeiras sólidas durante as reuniões anuais de 2026 do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Grupo Banco Mundial, realizadas em Bangkok, na Tailândia.

A participação do país destaca os esforços para ampliar os investimentos em capital humano e tecnologia, estimular a inovação digital e a inclusão financeira, apoiar o crescimento sustentável e reforçar a competitividade da economia nacional. Também evidencia as contribuições dos Emirados para o diálogo econômico e financeiro internacional e para a promoção da estabilidade financeira global.

O presidente do Banco Central dos Emirados e representante do país no FMI, Khaled Mohamed Balama, afirmou no discurso principal dos Emirados que as perspectivas de crescimento permanecem positivas, sustentadas por uma economia diversificada e uma estrutura econômica resiliente. A previsão é de que o crescimento do PIB acelere para cerca de 10% em 2027.

Segundo Balama, o desempenho é apoiado pela rápida expansão das atividades econômicas não petrolíferas, pela continuidade dos investimentos em infraestrutura e pelo aumento da capacidade de produção de petróleo após a saída dos Emirados da Opep.

Como parte dos preparativos para sediar em Abu Dhabi as reuniões anuais de 2029 do Grupo Banco Mundial e do FMI, a delegação emiradense realiza uma série de reuniões de coordenação com representantes de órgãos públicos competentes para trocar experiências, adotar boas práticas internacionais e alinhar prioridades.

Os encontros buscam reforçar a preparação institucional e organizacional para o evento.

A participação dos Emirados reafirma o compromisso do país com a cooperação com instituições financeiras internacionais, a ampliação de parcerias econômicas e o apoio a políticas que promovam a estabilidade financeira global e o crescimento sustentável.