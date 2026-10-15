Líderes dos Emirados enviam condolências ao rei saudita por vítimas de ataques ao Aeroporto Rei Khalid

ABU DHABI, 15 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de condolências ao guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, pelas vítimas dos ataques contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, que deixaram vários mortos e feridos.

O presidente emiradense manifestou suas condolências e solidariedade e desejou pronta recuperação aos feridos.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes ao rei saudita.