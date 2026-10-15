Líderes dos Emirados enviam condolências ao rei saudita por vítimas de ataques ao Aeroporto Rei Khalid

Líderes dos Emirados enviam condolências ao rei saudita por vítimas de ataques ao Aeroporto Rei Khalid

ABU DHABI, 15 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de condolências ao guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, pelas vítimas dos ataques contra o Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, que deixaram vários mortos e feridos.

O presidente emiradense manifestou suas condolências e solidariedade e desejou pronta recuperação aos feridos.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes ao rei saudita.