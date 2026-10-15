Líderes dos Emirados felicitam presidente do Laos pelos 30 anos de relações diplomáticas

ABU DHABI, 15 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente da República Democrática Popular do Laos, Thongloun Sisoulith, pelo 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes a Sisoulith e ao primeiro-ministro do Laos, Saleumxay Kommasith.