SIF 2026: empresas brasileiras veem Sharjah como base para expansão regional

SHARJAH, 15 de outubro de 2026 (WAM) — O 9º Fórum de Investimentos de Sharjah (SIF 2026) discutiu oportunidades para fortalecer os laços de investimento entre Brasil e Emirados Árabes Unidos, com foco no potencial de Sharjah como base regional para empresas brasileiras que buscam expandir suas operações.

Na sessão “Além do comércio: abrindo o corredor de investimentos Brasil-Emirados”, Ana Beatriz Fernandes, chefe do escritório da InvestSP para Oriente Médio, Norte da África e Índia; Lubna Chahine, sócia da Solari Dubai; e Mariana Ricardo, fundadora e CEO da WhatsNxt, discutiram o crescimento dos investimentos bilaterais, oportunidades de cooperação entre Sharjah e São Paulo e a importância de relações empresariais locais e do planejamento de longo prazo para empresas que entram no mercado dos Emirados.

Ana Fernandes afirmou que, durante décadas, as relações econômicas entre os dois países foram impulsionadas principalmente pelo comércio de alimentos e commodities, mas que, nos últimos dez anos, houve uma mudança em direção aos investimentos bilaterais. Segundo ela, empresas emiradenses passaram a investir no Brasil e companhias brasileiras ampliaram suas atividades nos Emirados.

“Sharjah ocupa um lugar especial nessa relação devido aos nossos vínculos históricos em comércio, economia, academia e cultura. São Paulo compartilha essas prioridades, o que cria oportunidades consideráveis para fortalecer as parcerias entre as duas cidades nesses setores”, afirmou.

Ela acrescentou que Brasil e Emirados mantêm relações diplomáticas há 50 anos, são membros do Brics e podem assinar no próximo ano um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (Cepa). “Mais empresas brasileiras deveriam se estabelecer em Sharjah. Sua localização estratégica, resiliência econômica, infraestrutura e serviços de logística fazem do emirado uma base atrativa para empresas que pretendem expandir suas operações nos Emirados e na região”, disse.

Lubna Chahine ressaltou a importância das relações locais para empresários brasileiros que pretendem entrar no mercado emiradense. “Eles precisam compreender a cultura empresarial local, estabelecer contato com pessoas que conhecem o mercado e construir relações de confiança de longo prazo. Emiradenses e brasileiros valorizam muito os vínculos pessoais”, afirmou.

Mariana Ricardo aconselhou as empresas a combinar planejamento de longo prazo com agilidade. “Abrir uma empresa nos Emirados é apenas o primeiro passo. É necessário ter uma visão de longo prazo, apoiada por planos claros de curto e médio prazos, investimento nas equipes e compreensão da cultura empresarial local. Meu conselho é começar pequeno e agir rápido. A inteligência artificial pode ajudar a otimizar operações, mas o julgamento e a intuição humanos continuam essenciais”, disse.

O fórum também abordou o uso de inteligência artificial na arquitetura, em uma sessão na qual Matthias Hollwich, fundador da HWKN Architecture, discutiu como a tecnologia ajuda arquitetos a desenvolver e visualizar projetos. Segundo ele, a IA foi usada para analisar marcos arquitetônicos de Nova York e gerar conceitos inspirados na história e no caráter da cidade, além de apoiar projetos no Distrito 11, em Sharjah, adaptados ao clima, à localização e à cultura local.

Outras sessões trataram de oportunidades para jovens, tomada de decisões e aplicações práticas da IA nos negócios, incluindo análise de mercado, criação de empresas e pesquisa de investimentos.

Realizado no Centro de Recepção e Convenções Al Jawaher, sob o tema “Construindo Economias Adaptáveis”, o SIF 2026 reuniu mais de 80 palestrantes internacionais e 20 expositores, com uma programação de mais de 140 atividades, entre elas mais de 80 reuniões empresariais. O fórum de dois dias foi organizado pelo escritório de investimento estrangeiro direto de Sharjah, Invest in Sharjah, em colaboração com o Ministério de Investimentos dos Emirados.