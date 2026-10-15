Abdullah bin Zayed recebe ministra das Relações Exteriores do Canadá

ABU DHABI, 15 de outubro de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, recebeu a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand.

As partes discutiram as relações bilaterais, áreas de cooperação e formas de fortalecê-las, em benefício de seus interesses mútuos.

Também analisaram oportunidades para ampliar a cooperação em economia, comércio, investimentos, tecnologia avançada e inovação, entre outros setores ligados às prioridades de desenvolvimento dos dois países.

Abdullah bin Zayed afirmou que as relações entre os Emirados e o Canadá continuam a crescer em diversas áreas, impulsionadas pelo compromisso comum de ampliar a cooperação e a parceria de modo a atender às estratégias de desenvolvimento e promover o bem-estar das populações dos dois países.

O xeique Abdullah e Anand também revisaram os acontecimentos regionais e a situação na região, trocando opiniões sobre esses temas.

A reunião contou com a presença da ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy.