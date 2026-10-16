Brent fecha em US$ 105,92 por barril em sessão mista para o petróleo

NOVA YORK, 16 de outubro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo fecharam sem direção única nesta quinta-feira. Os investidores avaliaram a possibilidade de os Estados Unidos afrouxarem as restrições à chamada “frota fantasma” de petroleiros, diante do persistente prêmio de risco geopolítico causado pela situação no Oriente Médio.

Os contratos futuros do Brent caíram 14 centavos de dólar, ou 0,13%, para US$ 105,92 por barril. Já os do petróleo americano West Texas Intermediate (WTI) subiram US$ 2,88, ou 3,03%, para US$ 97,97 por barril, impulsionados por uma forte queda nos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos.