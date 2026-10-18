Ministro das Relações Exteriores dos Emirados e homólogo marroquino discutem situação regional

ABU DHABI, 18 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu a situação regional e os esforços para reforçar a segurança e a estabilidade no Oriente Médio durante uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores, Cooperação Africana e Marroquinos Residentes no Exterior de Marrocos, Nasser Bourita.

Os dois também analisaram as históricas relações fraternas entre Emirados e Marrocos e formas de ampliar a cooperação em apoio aos interesses comuns e ao crescimento e à prosperidade dos dois países e de seus povos.