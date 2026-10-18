Vice-presidente dos Emirados se reúne com ministro da Defesa da Arábia Saudita

ABU DHABI, 18 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se neste domingo (18) com o ministro da Defesa da Arábia Saudita, príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Durante o encontro, os dois discutiram os profundos laços fraternos entre Emirados e Arábia Saudita e o compromisso comum de ampliar a cooperação e a coordenação em diferentes áreas, de forma a atender aos interesses dos dois países e beneficiar seus povos.

A conversa também abordou temas de interesse comum, sobretudo os últimos acontecimentos na região. Mansour bin Zayed e Khalid bin Salman trocaram opiniões sobre essas questões e ressaltaram a importância de reforçar a cooperação em apoio aos esforços para consolidar a segurança e a estabilidade regionais.

O ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi; o presidente da Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA, na sigla em inglês), Ali Saeed Alneyadi; e o secretário-geral do Conselho Tawazun para Capacitação de Defesa, Nasser Humaid Al Nuaimi, acompanharam o encontro, além de outras autoridades.

A delegação saudita incluiu Hisham bin Abdulaziz bin Saif, assessor do ministro da Defesa para Assuntos de Inteligência.

Antes da reunião, Mansour bin Zayed recebeu Khalid bin Salman em sua chegada ao Aeroporto Executivo Al Bateen, em Abu Dhabi.