Cinco comboios dos Emirados levam 789 toneladas de ajuda humanitária a Gaza

GAZA, 18 de outubro de 2026 (WAM) — Cinco comboios humanitários dos Emirados Árabes Unidos, formados por 60 caminhões com 789 toneladas de alimentos e itens de abrigo, entraram na Faixa de Gaza nesta semana no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, como parte dos esforços do país para apoiar o povo palestino e atender às suas necessidades básicas.

A ajuda contribuirá para atender às necessidades de alimentação e abrigo da população palestina, apoiar a resposta humanitária e aliviar o sofrimento na Faixa de Gaza.

Com as novas entregas, o número de caminhões que entraram em Gaza pela operação desde seu lançamento chegou a 14.579, transportando um total de 138.030 toneladas de ajuda humanitária.

A equipe da Operação Chivalrous Knight 3 continua preparando comboios no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados, na cidade egípcia de Al Arish. As operações incluem o recebimento, a triagem e a preparação dos suprimentos antes de seu transporte para a Faixa de Gaza, garantindo a continuidade do fluxo de ajuda humanitária às pessoas que necessitam de assistência.