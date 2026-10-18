Abdullah bin Zayed discute cooperação bilateral com assessor do premiê canadense

ABU DHABI, 18 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu Scott Gilmore, principal assessor do primeiro-ministro do Canadá.

A reunião tratou das relações entre Emirados e Canadá e de formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas, de maneira a atender aos interesses comuns e promover a prosperidade dos dois países.

Os dois também analisaram os avanços da cooperação e da parceria em vários setores, especialmente nas áreas econômica, de investimentos e comercial, em apoio ao crescimento sustentável nos dois países.

Abdullah bin Zayed saudou a visita de Gilmore e afirmou que as relações entre Emirados e Canadá continuam avançando, com os países empenhados em fortalecer a parceria bilateral, desenvolver novas áreas de cooperação e ampliar a atuação conjunta em diferentes setores.

O ministro também destacou os progressos nas relações entre os dois países e reafirmou o apoio dos Emirados aos esforços do Canadá para promover a prosperidade em diversas áreas.

A conversa abordou ainda a situação regional e internacional e os esforços para fortalecer a segurança, a estabilidade e a paz na região.

A ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, acompanhou a reunião.