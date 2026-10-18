Ministro das Relações Exteriores dos Emirados e homólogo britânico discutem situação regional

ABU DHABI, 18 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Ed Miliband, sobre os acontecimentos na região e a situação no Oriente Médio.

Os dois também discutiram formas de fortalecer os esforços regionais e internacionais para promover a paz e a segurança.

A conversa abordou ainda temas de interesse comum relacionados à cooperação entre Emirados e Reino Unido e maneiras de ampliar as relações bilaterais em apoio às prioridades de desenvolvimento dos dois países.