Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e da Rússia discutem cenário regional e internacional

ABU DHABI, 18 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu os atuais acontecimentos regionais e internacionais e a situação no Oriente Médio em uma conversa por telefone com Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia.

Os dois também analisaram a cooperação e a parceria bilateral e discutiram formas de fortalecer as relações entre os países em áreas de interesse comum.