Delegação dos Emirados conclui visita à China para explorar parcerias em energia, tecnologias avançadas e transporte sustentável

ABU DHABI, 19 de outubro de 2026 (WAM) — Uma delegação dos Emirados Árabes Unidos, liderada pelo subsecretário para Assuntos de Energia e Petróleo do Ministério de Energia e Infraestrutura, Sharif Al Olama, concluiu uma visita de trabalho de cinco dias à China.

Durante a viagem, a delegação discutiu com grandes empresas chinesas oportunidades para ampliar a cooperação em tecnologias avançadas de energia, sistemas de armazenamento e mobilidade elétrica. Também avaliou parcerias de investimento e tecnologia voltadas ao desenvolvimento, à eficiência e à sustentabilidade dos setores de energia e transporte dos Emirados.

O grupo contou com representantes da Mubadala Investment Company, do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi e do AD Ports Group. A visita teve como objetivo ampliar a cooperação com empresas chinesas em setores estratégicos, conhecer os avanços tecnológicos mais recentes e explorar oportunidades de investimento, intercâmbio de conhecimento e transferência de experiência em áreas de interesse comum.

Em Xangai, Al Olama presidiu uma mesa-redonda com representantes de grandes empresas chinesas sobre oportunidades de cooperação e investimento em energia limpa, hidrogênio, energia nuclear, armazenamento de energia e mobilidade inteligente. O encontro tratou ainda do desenvolvimento de projetos conjuntos, da transferência de tecnologia e da atração de investimentos chineses para os Emirados.

A delegação também visitou o Porto de Xangai, onde conheceu as tecnologias utilizadas no terminal de contêineres da fase IV do Porto de Yangshan, entre elas sistemas inteligentes de operação, equipamentos autônomos e soluções digitais para a gestão portuária.

As conversas abordaram oportunidades de cooperação e troca de conhecimento em portos inteligentes, transformação digital e eficiência operacional, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e a sustentabilidade da infraestrutura logística.

Em reuniões com empresas chinesas, a delegação discutiu ainda a cooperação no desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia, baterias avançadas e soluções de mobilidade elétrica, além da possibilidade de adotá-las nos Emirados para aumentar a eficiência energética e a sustentabilidade do setor de transportes.

O grupo conheceu sistemas de armazenamento de energia por baterias, plataformas avançadas para veículos elétricos, robôs móveis de recarga, aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical e tecnologias de fornecimento de energia elétrica a embarcações e portos.

A visita também avaliou formas de aproveitar essas tecnologias para desenvolver o sistema energético dos Emirados, aumentar sua resiliência e capacidade de atender à demanda crescente e ampliar o uso da mobilidade elétrica no transporte rodoviário e marítimo e na logística. Foram analisadas ainda parcerias de investimento e tecnologia capazes de transformar soluções inovadoras em aplicações práticas adaptadas às necessidades do mercado dos Emirados.

Al Olama afirmou que o país continua ampliando suas parcerias internacionais com empresas de destaque nos setores de tecnologia e indústrias avançadas, como parte dos esforços para desenvolver um sistema energético mais eficiente, resiliente e sustentável e aumentar a integração entre energia, transporte, investimento e tecnologia.

Segundo ele, tecnologias de armazenamento de energia e baterias avançadas são fundamentais para os sistemas energéticos modernos, ao aumentar sua eficiência e capacidade de atender à demanda crescente. Elas também favorecem a expansão do transporte elétrico e o desenvolvimento de soluções sustentáveis para os setores de logística e transporte marítimo.

“Estamos comprometidos em desenvolver parcerias internacionais que apoiem a implantação de tecnologias de armazenamento de energia e soluções de mobilidade elétrica nos Emirados. Esta visita oferece uma oportunidade para conhecer as soluções mais recentes e avaliar sua possível aplicação de forma a atender às nossas necessidades, melhorar a eficiência energética e apoiar a sustentabilidade do setor de transportes”, disse.

A participação de órgãos governamentais, entidades de investimento e empresas operacionais na delegação reflete a abordagem integrada dos Emirados para identificar oportunidades estratégicas e aproximar os avanços tecnológicos das necessidades práticas de setores essenciais. Essa abordagem contribui para avaliar oportunidades de cooperação e investimento e desenvolver aplicações práticas para tecnologias avançadas.

A visita faz parte dos esforços dos Emirados para ampliar parcerias internacionais em setores estratégicos, aproveitar conhecimentos e tecnologias desenvolvidos no exterior e fortalecer oportunidades de investimento e inovação, contribuindo para a competitividade da economia nacional e para as metas do país em eficiência energética e sustentabilidade.