Assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe principal assessor do primeiro-ministro do Canadá

ABU DHABI, 19 de outubro de 2026 (WAM) — O assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Mohammed Gargash, recebeu Scott Gilmore, principal assessor do primeiro-ministro do Canadá.

Durante o encontro, os dois analisaram as relações de amizade e cooperação entre Emirados e Canadá e discutiram formas de fortalecê-las em diferentes áreas, especialmente nos setores econômico e de investimentos.

A reunião também abordou temas regionais e internacionais de interesse comum, sobretudo a situação na região.

Os dois ressaltaram a importância de manter as consultas e a coordenação para abrir novas áreas de cooperação bilateral e ampliar as relações entre os países.