Emirados Árabes Unidos condenam ataque de colonos israelenses a delegação diplomática europeia na Cisjordânia ocupada

ABU DHABI, 19 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o ataque de colonos israelenses a uma delegação diplomática europeia durante uma visita à vila de Taybeh, na Cisjordânia ocupada.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o ato constitui uma violação flagrante das leis, convenções e normas internacionais, que garantem proteção integral a diplomatas e missões diplomáticas. O ministério ressaltou que ações desse tipo agravam a deterioração da situação na região e dificultam os esforços internacionais para alcançar a paz e a estabilidade.

O ministério pediu uma investigação independente e transparente sobre as violações e a responsabilização dos envolvidos. Também pediu à comunidade internacional que cumpra suas responsabilidades para pôr fim às violações israelenses em curso e evitar uma nova escalada no território palestino ocupado e na região.

O ministério ressaltou ainda a necessidade de apoiar todos os esforços regionais e internacionais para avançar no processo de paz no Oriente Médio e alcançar uma paz abrangente e justa, além de pôr fim a práticas ilegais que comprometem a solução de dois Estados.