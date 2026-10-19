Presidente dos Emirados recebe Macron na chegada ao país para visita oficial

ABU DHABI, 19 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (19) o presidente da França, Emmanuel Macron, que chegou ao país para uma visita oficial.
Uma cerimônia oficial de recepção foi realizada no aeroporto na chegada de Macron. Os hinos nacionais dos Emirados e da França foram executados, e uma guarda de honra prestou continência.
O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de ministros e outras autoridades acompanharam a recepção.