Abdullah bin Zayed e ministro das Relações Exteriores da Alemanha discutem situação regional

ABU DHABI, 19 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu a situação regional e no Oriente Médio durante uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul.

Os dois também discutiram formas de reforçar os esforços para consolidar a paz e a segurança nos âmbitos regional e internacional.

Abdullah bin Zayed e Wadephul analisaram ainda temas de interesse comum relacionados à cooperação entre os dois países e formas de ampliá-la em benefício de seus interesses compartilhados.