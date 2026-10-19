Ministro das Relações Exteriores dos Emirados e chanceler do Bahrein discutem situação regional

ABU DHABI, 19 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu a situação regional e os esforços para reforçar a segurança e a estabilidade no Oriente Médio em uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

Os dois também analisaram as históricas relações fraternas entre Emirados e Bahrein e formas de ampliar a cooperação bilateral para promover a prosperidade e o bem-estar de seus povos.