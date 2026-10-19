Chanceler dos Emirados e homólogo saudita discutem situação regional por telefone

ABU DHABI, 19 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu a situação regional e os esforços para preservar a segurança e a estabilidade da região em uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah.

Os dois também trataram das relações fraternas entre Emirados e Arábia Saudita e de formas de ampliar a cooperação bilateral em benefício dos interesses comuns e da prosperidade e do bem-estar de seus povos.