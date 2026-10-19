Presidentes dos Emirados e da França discutem cooperação e situação regional

ABU DHABI, 19 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da França, Emmanuel Macron, discutiram os laços estratégicos entre os dois países e formas de ampliar a cooperação, especialmente nos setores de economia, investimentos, energia, tecnologia avançada e inteligência artificial, além de outras áreas que apoiem a visão e as aspirações comuns de desenvolvimento e prosperidade para seus povos. O encontro ocorreu durante a visita oficial do líder francês aos Emirados nesta segunda-feira (19).

Durante a reunião, Mohamed bin Zayed e Macron reafirmaram o compromisso de continuar apoiando a cooperação entre Emirados e França em setores estratégicos e de avançar em projetos conjuntos, inclusive nas áreas de energia, tecnologia avançada e inteligência artificial.

Os dois também analisaram questões regionais e internacionais, com destaque para a situação no Oriente Médio e os esforços para enfrentar seus impactos sobre a segurança marítima e o fornecimento global de energia. Eles ressaltaram a determinação comum de ampliar a coordenação para reforçar a segurança, a estabilidade e a paz na região em benefício de seus países e povos.

O presidente dos Emirados ofereceu um banquete em homenagem ao líder francês.

Macron também assinou o livro de honra, no qual manifestou satisfação com o desenvolvimento contínuo das relações entre Emirados e França e desejou que os laços entre os dois países continuem avançando.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; além de ministros e outras autoridades acompanharam a reunião e o banquete.