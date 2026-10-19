Abdullah bin Zayed se reúne com ministro das Relações Exteriores da Índia em Mumbai

MUMBAI, 19 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se em Mumbai com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar.

O encontro abordou as históricas relações de amizade entre Emirados e Índia e formas de fortalecê-las em diferentes áreas, no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente e da Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Os dois também avaliaram oportunidades para ampliar a cooperação nos setores econômico, comercial, de investimentos, financeiro, cultural e de energia, além de outras áreas que contribuam para o crescimento econômico sustentável e a prosperidade dos dois países.

Durante a reunião, Abdullah bin Zayed afirmou que os profundos laços históricos entre Emirados e Índia representam um modelo avançado de parceria internacional baseado na confiança mútua, em uma visão compartilhada e no compromisso com interesses comuns. Destacou que os Emirados atribuem grande importância ao fortalecimento das relações com a Índia e à ampliação dos avanços alcançados no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente e da Parceria Econômica Abrangente.

Abdullah bin Zayed ressaltou ainda que a parceria estratégica se apoia em uma longa trajetória de relações próximas e cooperação construtiva. Segundo ele, a parceria vem ganhando impulso e abrindo amplas perspectivas para a expansão da cooperação, especialmente em setores estratégicos que apoiam o desenvolvimento sustentável, aumentam a competitividade das duas economias e reforçam o papel dos dois países como parceiros ativos na promoção do crescimento econômico global.

Os dois também discutiram a situação regional e internacional e formas de reforçar os esforços para preservar a paz e a segurança nos âmbitos regional e internacional.

Abdullah bin Zayed chegou à Índia nesta segunda-feira (19) para uma visita de trabalho. Ele foi recebido por Mangal Prabhat Lodha, ministro de Qualificação, Emprego, Empreendedorismo e Inovação da Índia, e por outras autoridades.