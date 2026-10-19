Abdullah bin Zayed se reúne com ministro das Relações Exteriores da Índia em Mumbai

Abdullah bin Zayed se reúne com ministro das Relações Exteriores da Índia em Mumbai

MUMBAI, 19 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se em Mumbai com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar.

O encontro abordou as históricas relações de amizade entre Emirados e Índia e formas de fortalecê-las em diferentes áreas, no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente e da Parceria Econômica Abrangente entre os dois países.

Os dois também avaliaram oportunidades para ampliar a cooperação nos setores econômico, comercial, de investimentos, financeiro, cultural e de energia, além de outras áreas que contribuam para o crescimento econômico sustentável e a prosperidade dos dois países.

Durante a reunião, Abdullah bin Zayed afirmou que os profundos laços históricos entre Emirados e Índia representam um modelo avançado de parceria internacional baseado na confiança mútua, em uma visão compartilhada e no compromisso com interesses comuns. Destacou que os Emirados atribuem grande importância ao fortalecimento das relações com a Índia e à ampliação dos avanços alcançados no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente e da Parceria Econômica Abrangente.

Abdullah bin Zayed ressaltou ainda que a parceria estratégica se apoia em uma longa trajetória de relações próximas e cooperação construtiva. Segundo ele, a parceria vem ganhando impulso e abrindo amplas perspectivas para a expansão da cooperação, especialmente em setores estratégicos que apoiam o desenvolvimento sustentável, aumentam a competitividade das duas economias e reforçam o papel dos dois países como parceiros ativos na promoção do crescimento econômico global.

Os dois também discutiram a situação regional e internacional e formas de reforçar os esforços para preservar a paz e a segurança nos âmbitos regional e internacional.

Abdullah bin Zayed chegou à Índia nesta segunda-feira (19) para uma visita de trabalho. Ele foi recebido por Mangal Prabhat Lodha, ministro de Qualificação, Emprego, Empreendedorismo e Inovação da Índia, e por outras autoridades.