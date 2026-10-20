Petróleo recua; Brent cai a US$ 109,06 por barril

CAPITAIS, 20 de outubro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo recuaram nesta terça-feira (20), depois de o Brent atingir na sessão anterior US$ 110,70 por barril, maior nível desde 20 de maio.

Às 0h10 GMT, os contratos futuros do Brent caíram US$ 0,49, ou 0,45%, para US$ 109,06 por barril, segundo a Reuters.

Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos para novembro, com vencimento nesta terça-feira, recuaram 0,33%, para US$ 103,32 por barril. Já o contrato para dezembro, mais negociado, caiu US$ 0,46, ou 0,47%, para US$ 98,08 por barril.