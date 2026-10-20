Príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente francês participam de diálogo empresarial Emirados-França

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da França, Emmanuel Macron, participaram do Diálogo Empresarial Emirados-França, no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

O evento fez parte dos esforços conjuntos para fortalecer a parceria econômica e de investimentos entre Emirados e França e explorar novas oportunidades de cooperação em setores estratégicos prioritários, especialmente energia, inteligência artificial e tecnologia avançada.

Na abertura, Khaled bin Mohamed deu as boas-vindas ao presidente francês. Afirmou que a amizade entre Emirados e França tem mais de cinco décadas e se assenta em bases sólidas de confiança, respeito mútuo e uma visão comum de progresso e prosperidade.

Khaled bin Mohamed ressaltou que a parceria estratégica entre os dois países vem evoluindo para acompanhar as transformações globais.

Segundo ele, as mudanças na economia mundial reforçam a importância estratégica crescente da cooperação bilateral para garantir o fornecimento seguro, confiável e sustentável de energia e desenvolver cadeias de suprimentos resilientes, capazes de enfrentar desafios. Ele também destacou a necessidade de aprofundar a cooperação em inteligência artificial e tecnologia avançada. A parceria se apoia ainda na iniciativa Campus AI, que os dois países estão desenvolvendo na França.

Khaled bin Mohamed destacou que o Diálogo Empresarial Emirados-França oferece uma oportunidade para transformar prioridades comuns em investimentos estratégicos e grandes projetos em setores que deverão moldar as economias do futuro. De acordo com ele, o evento reafirma o compromisso dos Emirados de aprofundar a parceria com a França e transformar interesses e visões compartilhados em resultados concretos para os dois países.

O diálogo oferece uma plataforma de alto nível para a troca de perspectivas sobre o futuro de setores estratégicos, a avaliação dos avanços em parcerias e projetos conjuntos entre empresas dos Emirados e da França e a busca de novas formas de ampliar a cooperação. O objetivo é apoiar os interesses econômicos dos dois países e reforçar sua capacidade de acompanhar as rápidas transformações da economia mundial.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e o presidente francês acompanharam dois painéis. O primeiro, intitulado “O poder da resiliência: moldando o futuro da energia e além”, analisou as principais transformações do setor energético e a importância de aumentar a resiliência, estimular a inovação e desenvolver soluções sustentáveis para acompanhar as mudanças globais e garantir um fornecimento seguro e sustentável.

O segundo painel, “Além da computação: a inteligência artificial moldando o futuro”, abordou o papel crescente da inteligência artificial na transformação dos setores econômico e industrial, as oportunidades oferecidas pelas tecnologias avançadas para desenvolver novos modelos de crescimento e inovação e formas de ampliar a cooperação entre instituições e empresas dos Emirados e da França.

As duas sessões reuniram ministros e líderes empresariais dos dois países para trocar perspectivas e experiências sobre prioridades futuras e explorar oportunidades de cooperação e investimento conjunto, com o objetivo de transformar ambições comuns em parcerias e projetos com impacto econômico concreto.

O diálogo destacou a amplitude das parcerias estratégicas e de investimento entre Emirados e França, especialmente nas áreas de energia convencional, tecnologias avançadas de energia, energia limpa e inteligência artificial. Empresas dos Emirados como ADNOC, Masdar, MGX e G42 desempenham papel central no desenvolvimento e na expansão dessas parcerias.

Também foi destacada a cooperação bilateral no setor energético, que abrange gás natural liquefeito, desenvolvimento de infraestrutura de energia, soluções de baixas emissões e projetos de energia renovável.

Essa cooperação reflete a experiência dos dois países, suas capacidades de investimento e tecnologia e o compromisso de fortalecer a segurança energética e apoiar a transição para sistemas mais eficientes e sustentáveis.

O diálogo abordou ainda a cooperação bilateral em inteligência artificial, com destaque para a iniciativa Campus AI, que reúne a MGX e parceiros franceses e internacionais no desenvolvimento de infraestrutura avançada de computação e inteligência artificial na França, além dos investimentos da G42 em infraestrutura de computação avançada.

Essas iniciativas refletem o compromisso comum de aproveitar investimentos estratégicos e conhecimento tecnológico para acelerar a inovação, ampliar capacidades em setores voltados para o futuro e fortalecer a posição dos dois países em uma economia global impulsionada pelo conhecimento e pela tecnologia.

Khaled bin Mohamed e Emmanuel Macron também acompanharam a assinatura de memorandos de entendimento e contratos entre instituições e empresas dos Emirados e da França nas áreas de energia, inteligência artificial e tecnologia avançada.

Na área de inteligência artificial e tecnologia avançada, foram assinados três memorandos de entendimento com a AMI Labs para ampliar a cooperação em pesquisa e tecnologia e explorar novas aplicações em setores estratégicos.

A Universidade de Inteligência Artificial Mohamed bin Zayed (MBZUAI, na sigla em inglês) assinou um memorando de entendimento com a AMI Labs para ampliar a cooperação em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial e facilitar o intercâmbio de conhecimento e experiência científica e tecnológica, contribuindo para o avanço da pesquisa e da inovação no setor.

A G42 também assinou um memorando de entendimento com a AMI Labs para estabelecer uma estrutura de cooperação estratégica em infraestrutura de computação em nuvem e modelos de inteligência artificial, além de explorar oportunidades para desenvolver soluções tecnológicas avançadas e aplicá-las na prática.

A Analog assinou um memorando de entendimento com a AMI Labs para avaliar oportunidades de integrar modelos de inteligência artificial à robótica e a aplicações de IA em sistemas físicos, abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento de sistemas inteligentes e sua utilização nos setores industrial e de tecnologia.

Na área de energia, a ADNOC Gas e a Schneider Electric assinaram um memorando de entendimento para avaliar tecnologias avançadas e oportunidades de aperfeiçoamento das operações, com o objetivo de aumentar a eficiência e adotar soluções digitais e tecnológicas que melhorem o desempenho dos sistemas de energia.

A ADNOC Refining e a Technip Energies também assinaram dois contratos relacionados a um projeto de ampliação da capacidade de refino e a um projeto de combustível sustentável de aviação. Esses contratos refletem a continuidade da cooperação industrial entre os dois países e a expansão das parcerias nas áreas de capacidade de refino e soluções de combustíveis sustentáveis.

Os acordos demonstram o compromisso dos dois países de ampliar a cooperação econômica e de investimentos, aumentar a integração entre suas capacidades industriais, tecnológicas e de pesquisa e abrir novas frentes para parcerias entre os setores público e privado, com foco no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis em áreas prioritárias para ambos.

O Diálogo Empresarial Emirados-França e os acordos assinados durante o evento refletem a solidez das relações econômicas e estratégicas entre os dois países e o compromisso comum de aprofundar a cooperação em setores que formarão a base das economias do futuro. O diálogo também ressalta o compromisso de ambos em avançar a partir das parcerias e dos resultados já alcançados, aproveitando suas capacidades de investimento, indústria e tecnologia para desenvolver projetos de alto impacto que promovam crescimento, inovação e competitividade e contribuam para a prosperidade econômica dos dois países.