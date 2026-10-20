Presidentes dos Emirados e da França acompanham formalização de parceria estratégica de defesa

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da França, Emmanuel Macron, acompanharam nesta terça-feira (20) a formalização do Marco de Parceria Estratégica de Defesa entre os dois países.

A formalização ficou a cargo do ministro de Estado para Assuntos de Defesa dos Emirados, Mohamed bin Mubarak Al Mazrouei, e da ministra das Forças Armadas e dos Veteranos da França, Catherine Vautrin.

Mohamed bin Zayed e Macron também acompanharam a formalização de um acordo sobre os procedimentos de implementação relacionados à indústria de defesa, trocado pelo secretário-geral do Conselho Tawazun para Capacitação em Defesa, Nasser Humaid Al Nuaimi, e pelo delegado-geral para Armamentos da França, Patrick Pailloux.

A cerimônia contou com a presença de xeiques, ministros e outras autoridades.