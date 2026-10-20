Presidente dos Emirados se despede de Macron ao fim de visita oficial

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente da França, Emmanuel Macron, deixou os Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira (20), ao concluir sua visita oficial ao país.

O presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, acompanhou a partida de Macron no aeroporto, ao lado do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; e de ministros e outras autoridades.