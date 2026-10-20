Presidente dos Emirados se despede de Macron ao fim de visita oficial

Presidente dos Emirados se despede de Macron ao fim de visita oficial

ABU DHABI, 20 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente da França, Emmanuel Macron, deixou os Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira (20), ao concluir sua visita oficial ao país.

O presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, acompanhou a partida de Macron no aeroporto, ao lado do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; e de ministros e outras autoridades.